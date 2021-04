Formazioni ufficiali Sassuolo-Fiorentina | Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) Ilospita lanel match valevole per la trentunesima giornata di. I padroni di casa sono reduci da una vittoria di misura contro il Benevento e vogliono blindare l’ottavo posto. Per difendersi dal Verona che avanza, dunque, è importante vincere. A caccia di punti anche la Viola, che ha 8 punti sulla zona retrocessione ma non può permettersi di rischiare. Calcio d’inizio alle ore 18.00 di sabato 17 aprile. Di seguito le scelte dei due tecnici. Le: Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Obiang, Lopez; Traorè, Djuricic, Boga; Raspadori.: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. ...