Fiorentina, rinnovo Vlahovic: Commisso in città per convincerlo a firmare (Di sabato 17 aprile 2021) Fra i motivi della visita in città del presidente della Fiorentina Rocco Commisso c’è quello di blindare Dusan Vlahovic Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, fra i motivi della visita in città del presidente della Fiorentina Rocco Commisso c’è quello di blindare Dusan Vlahovic. La dirigenza viola sta spingendo per fargli firmare il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023 con un importante adeguamento salariale e l’inserimento di un clausola. Se arrivasse la firma, il serbo sarebbe il primo ‘vero’ acquisto della nuovo Fiorentina, quella che con tutta probabilità vedrà Gennaro Gattuso seduto in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 aprile 2021) Fra i motivi della visita indel presidente dellaRoccoc’è quello di blindare DusanSecondo quanto riferito da Corriere dello Sport, fra i motivi della visita indel presidente dellaRoccoc’è quello di blindare Dusan. La dirigenza viola sta spingendo per fargliildel contratto in scadenza nel 2023 con un importante adeguamento salariale e l’inserimento di un clausola. Se arrivasse la firma, il serbo sarebbe il primo ‘vero’ acquisto della nuovo, quella che con tutta probabilità vedrà Gennaro Gattuso seduto in panchina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina rinnovo Sabato Rai Sport, 17 Aprile 2021 - in diretta Canottaggio, Basket Carrozzina, Pallavolo ... gestito dal manager Mino Raiola, mantiene ancora in bilico il suo rinnovo di contratto con il ... mentre alle 18 un altro anticipo di serie A Sassuolo - Fiorentina (con Cristiano Piccinelli) e per la ...

Juventus, Chiellini: "Non mi vedo con altre maglie in Italia e in Europa" Il rinnovo è un'ipotesi, ma anche il ritiro, seguito da un ruolo in dirigenza. Al momento però il ... Obiettivo secondo posto L'obiettivo secondo il centrale ex Fiorentina è quello di ottenere il ...

Ceccarini: "Scambio Dybala-Icardi, Sarri-Roma, Gattuso-Fiorentina e Napoli: le ultime" Niccolò Ceccarini, giornalista ed esperto di mercato, ha fatto il punto sulle possibili operazioni delle principali società di Serie A in vista dei prossimi mesi.

