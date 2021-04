Festa di laurea con 37 invitati: tutti multati (Di sabato 17 aprile 2021) Milano, 17 aprile 2021 - Festa di laurea con 37 partecipanti ie ri notte in piazza Bertarelli. Un messaggio sull'app della polizia YouPol , inizialmente creata per riferire in forma anonima di ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 17 aprile 2021) Milano, 17 aprile 2021 -dicon 37 partecipanti ie ri notte in piazza Bertarelli. Un messaggio sull'app della polizia YouPol , inizialmente creata per riferire in forma anonima di ...

K274863601 : RT @Italia_Notizie: Milano, la festa di laurea clandestina con 36 invitati: la segnalazione anonima con l’app YouPol - UffailnickA : Festa di laurea in casa con 36 persone Non sapevo ci fosse la facoltà di Coglionogia #milano - Italia_Notizie : Milano, la festa di laurea clandestina con 36 invitati: la segnalazione anonima con l’app YouPol - aldoceccarelli : #Milano, la #festa di laurea clandestina con 36 invitati: la segnalazione anonima con l’app #YouPol… - beth2ely : RT @rep_milano: Festa di laurea con 37 persone e cene di compleanno: in una sera a Milano 53 multe anche grazie all'app Youpol https://t.co… -