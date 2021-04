F1 | Daniel Ricciardo | “Il mio giro era buono Imola è un circuito bellissimo | serve molta confidenza”

(Di sabato 17 aprile 2021) Sesto posto peral termine delle qualifiche del Gran Premio di, secondo atto della F1 2021. L’australiano regala alla McLaren la terza fila dello schieramento alle spalle dell‘AlphaTauri del francese Pierre Gasly. Ai microfoni di Sky Sport, il nativo di Perth ha affermato: “Sono molto soddisfatto di questa qualifica. Ero un po’ lento e non è stato semplice. Non è ancora il livello che voglio, ma per essere la seconda prova con McLaren sono molto contento”. L’ex portacolori della Renault ha espresso un parere sul proprioin Q3: “Il mioera, ho bisogno di più sessioni per abituarmi con la macchina.è un...

Dovrà guardarsi alle spalle dalla McLaren di. L'altra rossa, quella di Carlos Sainz, invece solo 11dopo che lo spagnolo viene bocciato in Q2 (con un ritardo di 61 millesimi dal 10°, ...Verstappen ora sa di avere un compagno che gli renderà la vita difficile, come accadeva quando divideva il box connel periodo 2016 - 2018, mentre Christian Horner ha la certezza di ...Sesto posto per Daniel Ricciardo al termine delle qualifiche del Gran Premio di Imola, secondo atto della F1 2021. L'australiano regala alla McLaren la terza fila dello schieramento alle spalle dell'A ...Weekend in salita per Carlos Sainz che con l’altra Ferrari partirà dall’undicesima posizione. IMOLA (ITALPRESS) – Lewis Hamilton conquista la pole position del Gran Premio dell’Emilia Romagna, la nume ...