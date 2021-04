Donne nel Pallone – Berard e Scarlato sul Psg e Napoli – Inter (Di sabato 17 aprile 2021) Berard: CR7 non è nelle mire del PSG. Mbappè vuole Zidane Christophe Berard giornalista di Le Parisien, è Intervenuto a “Donne nel Pallone – Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport. ”Paris Saint Germain? Vuole la Champions a tutti i costi. In Ligue 1 ha perso diverse gare perché tutte le energie le riservano alla competizione europea. Neymar e Mbappè sono i principali a desiderare il trofeo.Il futuro di Mbappè? Penso non abbia ancora scelto se firmare un altro contratto con il PSG o andare all’estero, tutto dipenderà dalla vittoria o meno della Champions. Credo che lui desideri il Real Madrid, ma solo se in panchina ci sarà Zinedine Zidane. Ronaldo? In passato c’è stato un Interesse da parte del Paris Saint Germain, così ... Leggi su retecalcio (Di sabato 17 aprile 2021): CR7 non è nelle mire del PSG. Mbappè vuole Zidane Christophegiornalista di Le Parisien, èvenuto a “nel– Speciale 90 minuti”, programma condotto da Sonia Sodano e Gabriella Calabrese in onda su Radio Onda Sport. ”Paris Saint Germain? Vuole la Champions a tutti i costi. In Ligue 1 ha perso diverse gare perché tutte le energie le riservano alla competizione europea. Neymar e Mbappè sono i principali a desiderare il trofeo.Il futuro di Mbappè? Penso non abbia ancora scelto se firmare un altro contratto con il PSG o andare all’estero, tutto dipenderà dalla vittoria o meno della Champions. Credo che lui desideri il Real Madrid, ma solo se in panchina ci sarà Zinedine Zidane. Ronaldo? In passato c’è stato unesse da parte del Paris Saint Germain, così ...

