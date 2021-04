Cagliari | Pavoletti | “Dal baratro alla vittoria | vogliamo la salvezza”

Leggi su sportface

(Di sabato 17 aprile 2021) “Una partita del genere credo di non averla mai vissuta, mi sono sentito nel: ci credevo, ma sul 3-1 era tosta. Siamo stati bravi, siamo una squadra unita e vera: con tanti problemi ma abbiamo tanto cuore,questa“. Questa la gioia di Leonardo, entrato nel tabellino dei marcatori nel folle 4-3 delcontro il Parma. Decisivo un gol di Cerri al 94?: “Ho visto questa bella pennellata e sapevo che uno dei tre attaccanti l’avrebbe presa. Per fortuna Alberto l’ha buttata dentro, sono contento perché se lo merita così come tutti noi – prosegue il centravanti rossoblù a Dazn – È un risultato che ci fa ben sperare e ci apre il cuore. Quando giochi certe partite da dentro o fuori non è facile interpretarla nel modo giusto, siamo partiti male ma l’importante è il ...