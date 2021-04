(Di sabato 17 aprile 2021) Dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi, l’attore , il suo annuncio. (screenshot video)Sono seri i problemiper: l’attore e modello di Roma è stato costretto ad abbandonare Playa Reunion e quindi successivamente il reality show L’Isola dei Famosi, per tornare anche con una certa urgenza in Italia. Nello stesso giorno, oltre a lui, ha lasciato il reality anche Elisa Isoardi, sebbene le sue condizioni dovrebberomigliori. Leggi anche –>lascia l’Isola dei Famosi: il motivo della clamorosa decisione L’attore infatti ha spiegato su Instagram che non solorientrare in Italia con urgenza, ma che oggi stesso sarà. “Grazie di cuore a tutti, avrei continuato con molto piacere ma ho ...

dopo L'Isola dei famosi: "Sarò operato", le prime parole, come sta l'attore dopo il ritorno in Italia. Come sappiamo, giovedì 15 aprile,ha dovuto abbandonare L'Isola dei ...L'addio di, insieme a quello di Elisa Isoardi, è stato un duro colpo da digerire per la quindicesima edizione de ' L'isola dei famosi ', il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi insieme a ...Dopo aver lasciato l'Isola dei Famosi, l'attore Brando Giorgi deve essere operato: il problema all'occhio è serio, il suo annuncio.Brando Giorgi, dopo essere stato costretto ad abbandonare L'Isola dei famosi, rivela come sta: "Sabato sarò operato".