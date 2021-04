Atalanta, Gasperini mette le cose in chiaro: “non ho mai interrotto il controllo antidoping” (Di sabato 17 aprile 2021) L’Atalanta si gioca tantissimo nel match di campionato contro la Juventus, le due squadre sono pienamente in lotta per la qualificazione in Champions League ed i bianconeri non potranno contare su Cristiano Ronaldo a causa di un infortunio. I nerazzurri sono una delle squadre più in forma. Prima del match ha parlato l’allenatore Gian Piero Gasperini, il tecnico ha affrontato l’argomento del suo deferimento al Tribunale Nazionale antidoping per i presunti insulti all’ispettore della NADA (Organizzazione Nazionale antidoping) durante il controllo a sorpresa nei confronti di un suo calciatore: “diamo fastidio a qualcuno? Non voglio fare dietrologia sulla questione”, ha obiettato il tecnico durante la conferenza stampa. “Posso solo dire che non c’è stata alcuna interruzione. Sul resto spiegherò tutto in ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 17 aprile 2021) L’si gioca tantissimo nel match di campionato contro la Juventus, le due squadre sono pienamente in lotta per la qualificazione in Champions League ed i bianconeri non potranno contare su Cristiano Ronaldo a causa di un infortunio. I nerazzurri sono una delle squadre più in forma. Prima del match ha parlato l’allenatore Gian Piero, il tecnico ha affrontato l’argomento del suo deferimento al Tribunale Nazionaleper i presunti insulti all’ispettore della NADA (Organizzazione Nazionale) durante ila sorpresa nei confronti di un suo calciatore: “diamo fastidio a qualcuno? Non voglio fare dietrologia sulla questione”, ha obiettato il tecnico durante la conferenza stampa. “Posso solo dire che non c’è stata alcuna interruzione. Sul resto spiegherò tutto in ...

