Viarolo: via i mezzi pesanti dal centro abitato

Da domani, sabato 17 aprile, i mezzi pesanti non attraverseranno più il centro abitato di Viarolo, ma percorreranno la nuova tangenziale, misura molto attesa dalla cittadinanza.

Viarolo: con la tangenziale nuova, da domani via i mezzi pesanti dal centro abitato In evidenza Da domani, sabato 17 aprile, grazie alle ordinanze dei Comuni di Parma e Sissa Trecasali, emesse su parere positivo della Provincia di Parma, proprietaria della strada. Oggi alle 16 il sopralluogo del ...

