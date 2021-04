Unisa | Flavio Moretti è il nuovo direttore generale

(Di venerdì 16 aprile 2021) di Monica De Santis Arriva dal Ministero della Difesa ildell’Università degli Studi di Salerno: si tratta di. La scelta è stata ufficializzata, nel pomeriggio di ieri, dal Rettore Loia nel corso della seduta del Senato Accademico., dunque, prende il posto di Bianchi, il cui mandato era scaduto dopo la nomina ricevuta dall’ex rettore Aurelio Tommasetti. Tra le esperienze lavorative divi è la Direzionedi commissariato e dei servizi generali. Si è occupato di procedure di affidamento, stipula e gestione dell’esecuzione contrattuale. E’ statodi divisione. Sempre per il ministero della difesa è stato alla direzionedei servizi generali ...

Advertising

UnoTvnews : UNISA, nominato nuovo Direttore Generale: è il dott. Flavio Moretti - ottopagine : Flavio Moretti nominato nuovo direttore generale dell'Unisa #Fisciano - AgenPolitica : UNISA, ADDIO AD ATTILIO BIANCHI: FLAVIO MORETTI E’ IL NUOVO DIRETTORE GENERALE -

Ultime Notizie dalla rete : Unisa Flavio

Moretti, romano, laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, dal 2005 è Dirigente di ruolo del Ministero della Difesa svolgendo incarichi nelle varie Direzioni del Dicastero con ...Moretti, romano, laureato in giurisprudenza alla Sapienza di Roma, dal 2005 è Dirigente di ruolo del Ministero della Difesa svolgendo incarichi nelle varie Direzioni del Dicastero con ...Unisa, nominato il nuovo Direttore Generale dell’Università di Salerno. Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo la nomina del dott. Moretti ...Nominato il nuovo Direttore Generale dell'Università di Salerno. Flavio Moretti entrerà in carica il prossimo 1 Giugno 2021 ...