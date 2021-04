Speranza: scuola in presenza fino a giugno in gialla e arancione (Di venerdì 16 aprile 2021) Per le riaperture il governo ha ideato "un percorso graduale che vedrà come elemento prioritario la salvaguardia della scuola", l'idea è che da qui alla fine delle lezioni si possa in tutte le aree ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Per le riaperture il governo ha ideato "un percorso graduale che vedrà come elemento prioritario la salvaguardia della", l'idea è che da qui alla fine delle lezioni si possa in tutte le aree ...

Ultime Notizie dalla rete : Speranza scuola Riaperture, Draghi: 'Rischio ragionato, norme restano scrupolose. Spostamenti tra Regioni di colore diverso solo con un pass' ... 'Zona gialla anticipata al 26 aprile? Il governo ha preso un rischio ragionato' Scuola e ...la road map - Nel corso della conferenza stampa è intervenuto anche il ministro della Salute Roberto Speranza ...

prioritario la salvaguardia della scuola", l'idea è che da qui alla fine delle lezioni si possa in tutte le aree gialle e arancioni in presenza". Così il ministro della Salute Roberto Speranza

Vaccini a suon di musica per gli over 80 in fiera Vaccinati…è tutta un'altra musica: lo slogan per accompagnare l'iniziativa di sabato in fiera, ovvero l'accompagnamento musicale per i vaccinandi over 80 ...

Ristoranti si riapre davvero: cene all’aperto dal 26 aprile in zona gialla Via libera dal Governo per una riapertura graduale nelle zone gialle di bar e ristoranti a partire da quelli con spazi all'aperto anche a cena oltre che a pranzo. Fra regioni di colore diversi si si s ...

