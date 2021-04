Sparatoria nei pressi di un deposito FedEx a Indianapolis, almeno 8 morti (Di venerdì 16 aprile 2021) Sparatoria nei pressi di un deposito FedEx a Indianapolis, almeno otto morti e diversi feriti. L’aggressore si sarebbe tolto la vita. È di almeno 8 morti il bilancio della Sparatoria avvenuta ad Indianapolis, per la precisione nei pressi un deposito FedEx situato a poca distanza dall’aeroporto internazionale. In una prima comunicazione il Dipartimento di Polizia ha fatto riferimento a numerose vittime. This is what IMPD said about the FedEx shooting that left multiple people injured: https://t.co/xCQ0xpbWbO— IndyStar (@indystar) April 16, 2021 Indianapolis, Sparatoria nei ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 aprile 2021)neidi unottoe diversi feriti. L’aggressore si sarebbe tolto la vita. È diil bilancio dellaavvenuta ad, per la precisione neiunsituato a poca distanza dall’aeroporto internazionale. In una prima comunicazione il Dipartimento di Polizia ha fatto riferimento a numerose vittime. This is what IMPD said about theshooting that left multiple people injured: https://t.co/xCQ0xpbWbO— IndyStar (@indystar) April 16, 2021nei ...

Ultime Notizie dalla rete : Sparatoria nei Sparatoria a Indianapolis, "numerose vittime" In una nota sulla 'tragica sparatoria nella nostra struttura FedEx Ground nei pressi dell'aeroporto di Indianapolis', la FedEx afferma che sta cercando di raccogliere maggiori informazioni e '...

Usa, sparatoria in un parcheggio a Indianapolis, almeno 8 morti e molti feriti. Testimone: 'Sparava un uomo con un fucile automatico' Spread the love Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria che ha avuto come teatro il piazzale di uno stabilimento Fedex nei pressi dell'aeroporto di Indianapolis, nello stato dell'Indiana, negli Stati Uniti. Almeno otto persone sono morte secondo ...

Usa: sparatoria a Indianapolis, morte otto persone Otto persone sono morte sul posto a causa della sparatoria a Indianapolis, negli Stati Uniti, nei pressi dell'edificio della FedEx. È ...

Notte di sangue a Indianapolis, sparatoria in un centro FedEx: molte le vittime. Il killer si è ucciso Notte di sangue a Indianapolis, i media locali riferiscono di una sparatoria in un centro FedEx. Molte le vittime. Il killer si è ucciso ...

