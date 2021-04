Smalling rapinato nella notte, ansia per l’inglese (Di venerdì 16 aprile 2021) Chris Smalling subisce un ladrocinio nella sua abitazione in zona Appia a Roma Davvero una brutta avventura notturna per il difensore centrale giallorosso coinvolto a suo mal grado in una rapina all’interno della sua casa. Secondo una prima ricostruzione la banda era composta da tre uomini armati entrati nella proprietà di Chris Smalling e lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando rolex, gioielli e svariati contanti. Secondo quanto si è appreso, in casa oltre al difensore inglese, c’erano anche la moglie, il figlio, la madre e la sorella del calciatore. Sono in revisione le immagini delle telecamere di videosorveglianza della casa per far luce sulla questione. Da una prima ricostruzione degli investigatori sembra che i rapinatori fossero in tre, armati di pistola e forse italiani. La banda ha ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 16 aprile 2021) Chrissubisce un ladrociniosua abitazione in zona Appia a Roma Davvero una brutta avventura notturna per il difensore centrale giallorosso coinvolto a suo mal grado in una rapina all’interno della sua casa. Secondo una prima ricostruzione la banda era composta da tre uomini armati entratiproprietà di Chrise lo hanno costretto ad aprire la cassaforte, rubando rolex, gioielli e svariati contanti. Secondo quanto si è appreso, in casa oltre al difensore inglese, c’erano anche la moglie, il figlio, la madre e la sorella del calciatore. Sono in revisione le immagini delle telecamere di videosorveglianza della casa per far luce sulla questione. Da una prima ricostruzione degli investigatori sembra che iri fossero in tre, armati di pistola e forse italiani. La banda ha ...

Advertising

SkyTG24 : Rapinato Chris Smalling, in 3 armati in casa del calciatore della Roma - Enzovit : Smalling rapinato nella notte, ansia per l'inglese - STOCALCIO1 : ?? Notte di terrore per #Smalling: il difensore della #Roma è stato rapinato e obbligato ad aprire la sua cassaforte… - zarcozilesi : Ha stato il macellaio - magicaGrmente22 : RT @SkyTG24: Rapinato Chris Smalling, in 3 armati in casa del calciatore della Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Smalling rapinato Chi è Chris Smalling, il difensore della Roma derubato da tre uomini armati Nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2021, tre uomini armati si sono introdotti nell'abitazione e hanno rapinato il calciatore. Chris Smalling, quanto guadagna? Chris Smalling è uno dei calciatori ...

La Roma sogna la finale. Smalling, notte di terrore. Tennis: Fognini contro Ruud Smalling è stato infatti rapinato in casa alla presenza della moglie e del figlio Leo di due anni. Dopo le emozioni di Champions e di l'Europa League, la serie A torna in campo per la trentunesima ...

Rapina a calciatore della Roma Smalling, in 3 armati in casa Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. La rapina ha scosso il calciatore. Dalla Roma fanno sapere che la paura è stata tanta, ma che fisicamente il giocatore sta bene Seco ...

Rashford scrive a Smalling dopo il furto: “Spero tu stia bene” (TWEET) L’attaccante del Manchester United ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza al suo ex compagno, vittima di una rapina nella notte Thinking about you @ChrisSmalling and your lovely family. So sorry ...

Nella notte tra il 15 e il 16 aprile 2021, tre uomini armati si sono introdotti nell'abitazione e hannoil calciatore. Chris, quanto guadagna? Chrisè uno dei calciatori ...è stato infattiin casa alla presenza della moglie e del figlio Leo di due anni. Dopo le emozioni di Champions e di l'Europa League, la serie A torna in campo per la trentunesima ...Rapina nella notte in casa del giocatore della Roma Chris Smalling. La rapina ha scosso il calciatore. Dalla Roma fanno sapere che la paura è stata tanta, ma che fisicamente il giocatore sta bene Seco ...L’attaccante del Manchester United ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza al suo ex compagno, vittima di una rapina nella notte Thinking about you @ChrisSmalling and your lovely family. So sorry ...