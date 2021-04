Roma, rapina a casa Smalling: tre uomini armati costringono l’inglese ad aprire la cassaforte (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella notte, tre uomini armati hanno fatto irruzione nell’abitazione di Smalling costringendolo ad aprire la cassaforte Notte di terrore, quella appena trascorsa, per Chris Smalling. Come riporta l’Ansa, il difensore della Roma è stato infatti rapinato nella notte da tre uomini armati. I rapinatori avrebbero fatto irruzione nell’abitazione dell’inglese in zona Appia, costringendolo ad aprire la cassaforte e rubando Rolex e gioielli. In casa con Smalling ci sarebbe stata anche la moglie; entrambi sarebbero illesi. Sulla vicenda indaga la polizia. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Nella notte, trehanno fatto irruzione nell’abitazione dicostringendolo adlaNotte di terrore, quella appena trascorsa, per Chris. Come riporta l’Ansa, il difensore dellaè stato infattito nella notte da tre. Itori avrebbero fatto irruzione nell’abitazione delin zona Appia, costringendolo adlae rubando Rolex e gioielli. Inconci sarebbe stata anche la moglie; entrambi sarebbero illesi. Sulla vicenda indaga la polizia. L'articolo proviene da Calcio News 24.

