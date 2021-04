Roma | Calenda | ‘primarie scelta che riguarda il Pd | rispetto ma ognuno per sua strada’

(Di venerdì 16 aprile 2021), 16 apr (Adnkronos) – Le primarie per ladel sindaco di? “è una decisione cheil Pd. E che ovviamente. Personalmente non ritengo sia la strada giusta per costruire un rinnovamento vero di classe dirigente necessario per governare”. Lo dice Carlo, rispondendo a una domanda dell’Adnkronos. A questo punto, vedrà ancora Enrico Letta? “Ho già visto Letta due volte. La questione è oramai chiara. Massimomaper la sua strada”, replica il leader di Azione. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Roma Calenda

... responsabile romano di Azione, il mini - partito di Carlo: "Non bastano le lezioncine che ...ha approvato le delibere per la concessione in usufrutto ad Atac di 82 nuovi bus acquistati da...Carloè a Colle degli abeti, sperdutissima periferia della Capitale, dove è venuto a 'verificare i guasti dei cosiddetti piani di zona. Sto imparando cose suche fanno inorridire. Qui c'è gente ...Secondo gli ultimi sondaggi elettorali sulle comunali di Roma del 2021, Raggi potrebbe arrivare al ballottaggio ma difficilmente vincere.Roma, 16 apr (Adnkronos) – Le primarie per la scelta del sindaco di Roma? “È una decisione che riguarda il Pd. E che ovviamente rispetto. Personalmente non ritengo sia la strada giusta per costruire u ...