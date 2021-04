Riapertura scuole superiori al 100%, Fedriga: “La scelta che mi preoccupa di più” (Di venerdì 16 aprile 2021) Si va verso il ritorno in classe per tutti al 100% in presenza nelle zone gialle e arancioni. scelta che però non lascia tranquillo Fedriga, che resta dubbioso in merito al tema dei trasporti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 16 aprile 2021) Si va verso il ritorno in classe per tutti alin presenza nelle zone gialle e arancioni.che però non lascia tranquillo, che resta dubbioso in merito al tema dei trasporti. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Fedriga: la riapertura delle scuole è una scelta che mi preoccupa Le nuove misure. "La riapertura delle scuole al cento per cento è la scelta che mi preoccupa di più. C'è una organizzazione importante" che va allestita, un "limite fisico". Lo ha detto il presidente della Regione Friuli ...

Riaperture: si parte dal 26 aprile. Ristoranti, palestre, cinema: tutte le date ... nelle zone gialle e arancioni, la didattica sarà in presenza tutte le scuole di ogni ordine e ... 15 maggio Per le piscine occorrerà attendere il 15 maggio e la riapertura sarà consentita solo alle ...

Covid. Draghi: "Torna la Zona Gialla". I dettagli e linee guida. Video Il Presidente Mario Draghi e il Ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. Draghi: "Dal 26 aprile torna ...

Coronavirus, Letta “Su riaperture decisione unanime” L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.

