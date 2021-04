Remuzzi: 'J&J e AstraZeneca? Le trombosi sono rare ma curabili. Bisogna indagare' (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo i pochi casi di trombosi che hanno generato lo stop, anche se solo per qualche giorno, di AstraZeneca prima e di Johnson&Johnson poi, con il conseguente rallentamento di una campagna vaccinale ... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo i pochi casi diche hanno generato lo stop, anche se solo per qualche giorno, diprima e di Johnson&Johnson poi, con il conseguente rallentamento di una campagna vaccinale ...

Ultime Notizie dalla rete : Remuzzi J&J AstraZeneca, il nuovo responso dell'Ema: "I benefici del vaccino superano i rischi" “Casi di trombosi molto rari, da inserire nel bugiardino, i benefici continuano a superare i rischi”: lo ha detto l’Agenzia europea del farmaco (Ema) pronunciandosi nuovamente sul vaccino anti-Covid ...

