Poliziotto spara a 13enne disarmato: orrore negli Usa per la morte di Adam Toledo (Di venerdì 16 aprile 2021) Adam Toledo, 13 anni, è l’ultima vittima della polizia americana. Sta facendo il giro del mondo il video di questo ragazzo mingherlino che riceve un colpo di pistola al petto, sparato da un agente in mezzo alla strada: Adam, al momento dello sparo, aveva le mani in alto e non era armato, a differenza di quanto avrebbero raccontato in un primo momento. The Social Post non riproporrà il video che purtroppo, in queste ore, è diventato virale. Sono estremamente brutali le immagini che mostrano un ragazzo di 13 anni, completamente indifeso e palesemente disarmato, mentre viene colpito dall’agente Eric Stillman, 34 anni, la cui bodycam applicata al casco ha registrato le immagini raccapriccianti dello sparo. Poliziotto spara a 13enne ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 16 aprile 2021), 13 anni, è l’ultima vittima della polizia americana. Sta facendo il giro del mondo il video di questo ragazzo mingherlino che riceve un colpo di pistola al petto,to da un agente in mezzo alla strada:, al momento dello sparo, aveva le mani in alto e non era armato, a differenza di quanto avrebbero raccontato in un primo momento. The Social Post non riproporrà il video che purtroppo, in queste ore, è diventato virale. Sono estremamente brutali le immagini che mostrano un ragazzo di 13 anni, completamente indifeso e palesemente, mentre viene colpito dall’agente Eric Stillman, 34 anni, la cui bodycam applicata al casco ha registrato le immagini raccapriccianti dello sparo....

Advertising

Giuly0013 : RT @LaNotiziaTweet: Il video del poliziotto che spara a un bimbo di 13 anni con le mani alzate - chandra_lady : RT @ROBZIK: Dagli Stati Uniti nuovo video shock sugli abusi della polizia. Diffuso il video dell’uccisione di un ragazzo di 13 anni, #AdamT… - so_matic : RT @Dissi__Dente: @Comunardo Secondo lo stesso principio quindi un poliziotto che spara ad un cittadino per loro è la prova che il cittadin… - Dissi__Dente : @Comunardo Secondo lo stesso principio quindi un poliziotto che spara ad un cittadino per loro è la prova che il cittadino era un criminale? - EmilioSimone1 : @mazzettam @dantecorneli Lo si capisce bene in questo video... il ragazzino si gira nell'alzare le mani ed il poliz… -

Ultime Notizie dalla rete : Poliziotto spara USA, Chicago: poliziotto spara ad un minorenne e lo uccide Per motivi di privacy le generalità del poliziotto che ha fatto fuoco non sono state diffuse, mentre preferiamo non rendere note quelle della vittima , questo anche per la delicatezza della vicenda. ...

Disarmato e con le braccia alzate: il video del 13enne ucciso da un agente a Chicago Inizialmente la polizia aveva detto che il ragazzo era armato, ma nel video si vede chiaramente che alza le mani e che l'agente Eric Stillman, 34 anni, gli spara al petto da una distanza ravvicinata. ...

Usa, ragazzo di 13 anni ucciso dalla polizia: il video Tensione alle stelle a Chicago, negli Usa, dopo la pubblicazione di un video che mostra il 13enne Adam Toledo ucciso dalla polizia. I fatti risalgono al 29 marzo e le immagini mostrano come il ragazzo ...

Agente spara ad un 13.enne con le mani alzate e lo uccide La sindaca di Chicago, Lori Lightfoot, ha lanciato un appello alla calma, definendo il video «atroce e straziante» Tensione alle stelle a Chicago (Illinois), dove la polizia ha pubblicato il video in ...

Per motivi di privacy le generalità delche ha fatto fuoco non sono state diffuse, mentre preferiamo non rendere note quelle della vittima , questo anche per la delicatezza della vicenda. ...Inizialmente la polizia aveva detto che il ragazzo era armato, ma nel video si vede chiaramente che alza le mani e che l'agente Eric Stillman, 34 anni, glial petto da una distanza ravvicinata. ...Tensione alle stelle a Chicago, negli Usa, dopo la pubblicazione di un video che mostra il 13enne Adam Toledo ucciso dalla polizia. I fatti risalgono al 29 marzo e le immagini mostrano come il ragazzo ...La sindaca di Chicago, Lori Lightfoot, ha lanciato un appello alla calma, definendo il video «atroce e straziante» Tensione alle stelle a Chicago (Illinois), dove la polizia ha pubblicato il video in ...