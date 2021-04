Napoli-Inter, due ballottaggi per Gattuso: la probabile formazione (Di venerdì 16 aprile 2021) Napoli-Inter due ballottaggi per Gattuso, la probabile:Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 16 aprile 2021)dueper, la:Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Inter : ?? | ALLENAMENTO Tornano al lavoro i nerazzurri, in campo al Centro Sportivo Suning per preparare la trasferta di N… - Inter : ?? | ARBITRO Verso #NapoliInter: Doveri dirigerà il match di domenica sera ?? - sscnapoli : ?? | #NapoliInter sarà seguita in tutto il Mondo. ?? - FcInterNewsit : Conte presenta Napoli-Inter: appuntamento in conferenza stampa domani alle 13.45 - monelloevoluto : RT @MatteoSorrenti: @Kapodastersz @SickKun19 @sscnapoli È una cosa intelligente. L'idea di andare in campo non la condivido nemmeno io però… -