Milano, disordini Piazza Selinunte: polizia perquisisce case di 13 giovani (Di venerdì 16 aprile 2021) La polizia di Stato sta eseguendo a Milano 13 decreti di perquisizione domiciliari nei confronti di 10 maggiorenni e tre minorenni, indagati in concorso per manifestazione non preavvisata, violenza e ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) Ladi Stato sta eseguendo a13 decreti di perquisizione domiciliari nei confronti di 10 maggiorenni e tre minorenni, indagati in concorso per manifestazione non preavvisata, violenza e ...

I disordini durante le riprese di un video del rapper Neima Ezza.

Il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha anche emesso sei provvedimenti di prevenzione (5 avvisi orali e un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio) nei confronti di alcuni dei ...

Milano: disordini in strada a San Siro, questore emette sei misure di prevenzione Milano, 16 apr. (Adnkronos) - Il questore di Milano ha emesso cinque avvisi orali e un provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio nei ...

La Polizia di Stato ha eseguito questa mattina a Milano 13 decreti di perquisizione domiciliari emessi dal Sostituto Procuratore dr Nobili

