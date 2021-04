Milano: corre in cucina, prende un coltello e pugnala l’ex della compagna. Legittima difesa, dicono i giudici (Di venerdì 16 aprile 2021) Paolo Minolfi, 38 anni, è accusato dell’omicidio dell’ex della sua compagna. Ma per i giudici, l’accusa sarebbe eccessiva: l’uomo infatti si sarebbe solo difeso. Una lite furiosa nel cortile della casa della sua compagna a Cusano Milanino poi le coltellate: così Paolo Minolfi, di professione tassista è stato tratto in arresto dai Carabinieri di Milano L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 aprile 2021) Paolo Minolfi, 38 anni, è accusato dell’omicidio delsua. Ma per i, l’accusa sarebbe eccessiva: l’uomo infatti si sarebbe solo difeso. Una lite furiosa nel cortilecasasuaa Cusano Milanino poi le coltellate: così Paolo Minolfi, di professione tassista è stato tratto in arresto dai Carabinieri diL'articolo proviene da Leggilo.org.

Ultime Notizie dalla rete : Milano corre Borsa: Milano ottimista con industria e banche, corre Cnh Seduta di fine settimana chiusa con ottimismo a Piazza Affari, in una giornata in cui Bankitalia ha stimato la possibilità di crescita del Pil oltre il 4%, evidenziando come la crescita economica sia ...

Borsa: Milano in rialzo (+0,8%), dopo le parole di Draghi A Milano spiccano tra i farmaceutici Diasorin (+2,4%) e nel lusso Moncler (+2,3%). Vanno bene le ... Fuori dal listino principale corre Ovs (+9,3%) il giorno dopo i conti. .

Solitudine, una sensazione che si avverte più forte nei giorni festivi Il necessario isolamento per rallentare i contagi ci impedisce di avere contatti con famigliari e amici. Cosa succede nel cervello quando ci si sente soli e come compensare il «deficit di abbracci» ...

Il pentimento del boss Grande Aracri potrebbe far luce sui rapporti fra ‘ndrangheta e politica nazionale Sono tanti i processi in corso in diverse regioni dove il clan Grande Aracri di Cutro, provincia di Crotone, è coinvolto. Gli “affari” del capoclan Nicolino Grande Aracri hanno invaso quasi tutto il n ...

