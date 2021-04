Milan | Braida | «Mi auguro che Donnarumma resti perchè è tra i primi 3 al mondo»

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ai microfoni di QS, Ariedoha rilasciato qualche dichiarazione sulla trattativa per il rinnovo di GianluigiL’ex dirigente delAriedoha parlato del rinnovo di contratto di Gianluigi. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di QS: «Mi dicee penso al, ilè il. Miche Gigioperché è tra i3 al. Difficile trattare con Raiola? No, fa il suo lavoro. Se hai una Ferrari o una 500 (che a me piace sia chiaro), è diverso. Lui è bravissimo e ha i giocatori migliori, in più è abile a trattare.» L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

gilnar76 : Braida: «Donnarumma è tra i primi 3 al mondo, mi auguro che resti» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - ricatti88 : RT @MilanNewsit: Braida: 'Donnarumma? Il Milan è il Milan. Spero che Gigio resti' - LorenzoPuliga : RT @cmdotcom: #Braida: 'Se dici #Donnarumma pensi al #Milan. #Raiola? Fa il suo lavoro, non è difficile trattare con lui' - MilanLiveIT : Le parole di #Braida sull’@acmilan ??????? - MCalcioNews : MN- Braida sul Milan: 'Spero che Donnarumma resti. Un mio ritorno? Non ho sentito nessuno' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Braida

Ricopre l'incarico dal 2020 , ma aspetta nuovamente la chiamata del? Ariedoè stato intervistato ai microfoni di QS , e si è soffermato a parlare con particolare riguarda del club ...Commenta per primo Ariedo, direttore generale della Cremonese , parla a QS in vista della sfida contro il Monza del suo amico ed ex collega alAdriano Galliani : 'Adriano per me è un fratello e lui lo sa, ho ...Il direttore generale della Cremonese, con un passato importante al Milan, Ariedo Braida è intervenuto dalle colonne del QS per parlare, tra le altre cos ...Ariedo Braida è stato intervistato ai microfoni di QS. Oltre a parlare della Cremonese, molto importanti i differenti focus sul Milan ...