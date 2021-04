Le alternative del Milan sul mercato in entrata (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Milan continua a valutare i nomi con cui rinforzare il reparto d’attacco. Vlahovic, Scamacca, Malen e Belotti restano i nomi preferiti del Diavolo. Tuttavia hanno una valutazione comunque sostanziosa, parliamo di un valore di mercato che si aggira tra i 30 e 40 milioni. Per questo motivo le alternative del Milan potrebbero tornare in auge. Inoltre parliamo di profili con un’età relativamente bassa e dal prezzo contenuto. Infatti la loro valutazione difficilmente andrà oltre i 25 milioni di euro. Quali sono le alternative del Milan? Uno dei profili valutati è quello di Odsonne Edouard, attaccante del Celtic. Il francese sta disputando una buona stagione con la casacca dei Bhoys. Il costo si aggirerebbe intorno ai 15-20 milioni di euro. In secondo luogo c’è Breel Embolo del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilcontinua a valutare i nomi con cui rinforzare il reparto d’attacco. Vlahovic, Scamacca, Malen e Belotti restano i nomi preferiti del Diavolo. Tuttavia hanno una valutazione comunque sostanziosa, parliamo di un valore diche si aggira tra i 30 e 40 milioni. Per questo motivo ledelpotrebbero tornare in auge. Inoltre parliamo di profili con un’età relativamente bassa e dal prezzo contenuto. Infatti la loro valutazione difficilmente andrà oltre i 25 milioni di euro. Quali sono ledel? Uno dei profili valutati è quello di Odsonne Edouard, attaccante del Celtic. Il francese sta disputando una buona stagione con la casacca dei Bhoys. Il costo si aggirerebbe intorno ai 15-20 milioni di euro. In secondo luogo c’è Breel Embolo del ...

