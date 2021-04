La Mare Jonio è a Venezia: giallo sull'ormeggio. Che cosa non torna (Di venerdì 16 aprile 2021) La Mare Jonio, il rimorchiatore dei migranti che opera per la Ong Mediterranea, è ormeggiata su un'isola a Venezia. Abbandonata. Noi siamo andati a vederla. Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 aprile 2021) La, il rimorchiatore dei migranti che opera per la Ong Mediterranea, è ormeggiata su un'isola a. Abbandonata. Noi siamo andati a vederla.

Ultime Notizie dalla rete : Mare Jonio Migranti. Mare Jonio, Emilia - Romagna: Banca Etica non sarà parte civile La Lega chiede che Banca Etica si costituisca parte civile nel processo che riguarda la nave Mare Jonio. Ma l'Emilia - Romagna dice no. A opporsi in questo senso è la vicepresidente della Regione, Elly Schlein. "Salvare vite in mare è un lavoro insostituibile"

I giudici del Riesame affondano Casarini "Il soccorso non giustifica le illegalità" ...dalla procura di Ragusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina pluriaggravato per avere trasbordato l'11 settembre dalla petroliera danese Maersk Etienne 27 migranti sulla Mare Jonio dietro ...

La Mare Jonio è a Venezia: giallo sull'ormeggio. Che cosa non torna La Mare Jonio, il rimorchiatore dei migranti che opera per la Ong Mediterranea, è ormeggiata su un'isola a Venezia. Abbandonata. Noi siamo andati a vederla.

