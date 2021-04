Investì e uccise 54enne di Capriate: droga nel sangue, condannato a 6 anni (Di venerdì 16 aprile 2021) Angelo Carillo, 50enne di Novate Milanese, è stato condannato in abbreviato a sei anni di carcere per l’incidente costato la vita a Filippo Giordano, 54 anni, lo scorso 13 ottobre lungo l’autostrada A4. Erano da poco passate le 7. In sella alla sua moto, una Honda 600, iol 54enne, residente in via Trieste a Capriate San Gervasio, si stava recando come ogni giorno al lavoro. Avrebbe dovuto raggiungere Seriate dove era operaio alla Aesys di via Pastrengo, azienda specializzata nei sistemi di comunicazione e nelle tecnologie di visualizzazione display e pannelli informativi. Ma in fabbrica l’uomo non è mai arrivato. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polstrada di Seriate, circa 500 metri dopo il casello di Bergamo, il 54enne venne tamponato da una Fiat 500 X, guidata da ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 16 aprile 2021) Angelo Carillo, 50enne di Novate Milanese, è statoin abbreviato a seidi carcere per l’incidente costato la vita a Filippo Giordano, 54, lo scorso 13 ottobre lungo l’autostrada A4. Erano da poco passate le 7. In sella alla sua moto, una Honda 600, iol, residente in via Trieste aSan Gervasio, si stava recando come ogni giorno al lavoro. Avrebbe dovuto raggiungere Seriate dove era operaio alla Aesys di via Pastrengo, azienda specializzata nei sistemi di comunicazione e nelle tecnologie di visualizzazione display e pannelli informativi. Ma in fabbrica l’uomo non è mai arrivato. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polstrada di Seriate, circa 500 metri dopo il casello di Bergamo, ilvenne tamponato da una Fiat 500 X, guidata da ...

Ultime Notizie dalla rete : Investì uccise Investì e uccise un carabiniere a Terno: pena ridotta in appello a 6 anni e 2 mesi In primo grado era stato condannato a 9 anni: oggi è tornato a lavorare, è seguito da uno psicoterapeuta ed è stato inserito in uno speciale programma del Sert, dove viene anche costantemente testato ...

Investì e uccise un carabiniere, pena ridotta in appello Pena ridotta a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per M. C. M., cuoco bergamasco di 36 anni responsabile dell'incidente costato la vita il 17 giugno 2019 all'appuntato scelto dei Carabinieri ...

In primo grado era stato condannato a 9 anni: oggi è tornato a lavorare, è seguito da uno psicoterapeuta ed è stato inserito in uno speciale programma del Sert, dove viene anche costantemente testato ...Pena ridotta a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione per M. C. M., cuoco bergamasco di 36 anni responsabile dell'incidente costato la vita il 17 giugno 2019 all'appuntato scelto dei Carabinieri ...