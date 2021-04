Il principe Filippo e l’ultimo desiderio: svelata la Land Rover Defender per il funerale (Di venerdì 16 aprile 2021) A meno di 48 ore dal funerale del principe Filippo, lo staff di corte ha svelato la Land Rover Defender che trasporterà – in modalità carro funebre – il feretro del duca di Edimburgo, dal castello di Windsor alla cappella di San Giorgio. Come si nota dalle foto, si tratta di una versione inedita dell’iconica automobile, alla quale proprio il marito della regina ha lavorato per circa sedici anni, dal 2003 al 2019. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 aprile 2021) A meno di 48 ore dal funerale del principe Filippo, lo staff di corte ha svelato la Land Rover Defender che trasporterà – in modalità carro funebre – il feretro del duca di Edimburgo, dal castello di Windsor alla cappella di San Giorgio. Come si nota dalle foto, si tratta di una versione inedita dell’iconica automobile, alla quale proprio il marito della regina ha lavorato per circa sedici anni, dal 2003 al 2019.

Ultime Notizie dalla rete : principe Filippo Quei gran ceffoni della Storia Apriti cielo anche qui: immediata scomunica di Bonifacio a Filippo. Il quale, lungi dal sottomettersi, manda una spedizione comandata dal suo fedele Nogaret con l'alleato, il principe romano Sciarra ...

Ecco cosa succederà tra William e Harry ai funerali del nonno Filippo Altre notizie su: Harry e Meghan Meghan Markle Principe Filippo principe harry principe william

Principe Filippo, Carlo e Camilla commossi davanti alla distesa di fiori per il duca di Edimburgo Ancora non si conoscono i dettagli del funerale di Filippo che si terrà sabato 17 aprile, dettagli che saranno diffusi nel tardo pomeriggio. Si commuovono Carlo e Camilla davanti all’immensa distesa d ...

William e Harry separati al funerale. Non sarà come per Diana Speravamo di vederli uniti almeno al funerale del principe Filippo, invece William e Harry, dietro al feretro, si terranno a debita distanza l’uno dall’altro ...

