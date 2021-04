Highlights Tsitsipas-Davidovich Fokina 7-5 | ritiro | Masters 1000 Montecarlo 2021 VIDEO

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ildei migliori momenti del match tra Stefanose Alejandro, valevole per i quarti di finale deldi. Il greco ha conquistato il primo parziale tramite il risultato di 7-5, dopo esser stato sotto di un break, qualificatosi anche grazie aldell’iberico dopo un set. Di seguito gliintegrali della sfida tra il tennista ellenico e lo spagnolo, aggiornati al termine definitivo della contesa tra i due. GLISportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Highlights Tsitsipas

Stefanoscentra i quarti di finale dopo aver battuto in due set 6 - 3 6 - 4 il cileno Cristian Garin. Al prossimo turno affronta lo spagnolo Davidovich Fokina che ha eliminato Pouille 6 - 2 7 - 6... e si è ripreso sul 4 - 3 in favore del nativo Vladikavkaz dopo oltre quattro ore e tre quarti, che ora affronterà il greco Stefanos(testa di serie n°4) al secondo turno. Inizio davvero ...Se Fognini dovesse superare l’ostacolo Ruud potrebbe ritrovare Rafa Nadal che chiuderà il programma dei quarti contro Andrey Rublev. Il norvegese numero 27 del ranking è molto a suo agio sul rosso, e ...Stefanos Tsitsipas centra i quarti di finale dopo aver battuto in due set 6-3 6-4 il cileno Cristian Garin. Al prossimo turno affronta lo spagnolo ...