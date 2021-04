Harry Potter, un terribile lutto colpisce il cast: è un vero dramma (Di venerdì 16 aprile 2021) Una brutta notizia ha colto di sorpresa tutti i fan di Harry Potter. Oggi è venuta a mancare Helen McCrory interprete di Narcissa Malfoy. Harry Potter (Google Images)Un lutto terribile ha colpito il cast di Harry Potter. È venuta a mancare, infatti, Helen McCrory. L’attrice aveva partecipato alla nota saga cinematografica nel ruolo di Narcissa Malfoy. Grande scoramento tra i fan che l’avevano apprezzata anche in altri importanti ruoli durante una carriera che si è spezzata troppo presto. Helen McCrory è venuta a mancare a soli 52 anni, stroncata da un cancro. Negli ultimi anni era stata tra i personaggi di spicco della serie tv britannica Peaky Blinders. Ad annunciare la sua morte è stato il marito Damian Lewis, ... Leggi su chenews (Di venerdì 16 aprile 2021) Una brutta notizia ha colto di sorpresa tutti i fan di. Oggi è venuta a mancare Helen McCrory interprete di Narcissa Malfoy.(Google Images)Unha colpito ildi. È venuta a mancare, infatti, Helen McCrory. L’attrice aveva partecipato alla nota saga cinematografica nel ruolo di Narcissa Malfoy. Grande scoramento tra i fan che l’avevano apprezzata anche in altri importanti ruoli durante una carriera che si è spezzata troppo presto. Helen McCrory è venuta a mancare a soli 52 anni, stroncata da un cancro. Negli ultimi anni era stata tra i personaggi di spicco della serie tv britannica Peaky Blinders. Ad annunciare la sua morte è stato il marito Damian Lewis, ...

ParamountItalia : Da Harry Potter a La bella e la bestia, l'evoluzione di #EmmaWatson che oggi compie 31 anni??? - svdbvbu : RT @takemelsewhere: Helen McCrory, la grandissima Narcissa Malfoy di Harry Potter e Polly di Peaky Blinders, si è spenta a soli 52 anni per… - Ericasacco4 : RT @anikeatable: Ho appena letto che Helen McCrory, colei che interpretava Narcissa Malfoy in Harry Potter, ma anche famosa per la serie Pe… - svnflowergio : RT @VISI0NE: bacchette alzate per Helen McCrory che ci ha donato una stupenda interpretazione di Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter… - cianfryy : RT @VISI0NE: bacchette alzate per Helen McCrory che ci ha donato una stupenda interpretazione di Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter… -

