Gianluca Vacchi, la figlia operata per una malformazione: «Vederla soffrire è stato molto provante» (Di venerdì 16 aprile 2021) La bimba di Gianluca Vacchi, di appena cinque mesi e mezzo, è stata operata lunedì per la malformazione al palato con cui è nata. Tutto è andato per il meglio, ma per i genitori e la piccola non sono stati certamente giorni facili. È stato proprio l'influencer, con una foto su Instagram in cui tiene la sua Blu Jerusalema tra le braccia e un lungo messaggio, a spiegarci il perché.

Ultime Notizie dalla rete : Gianluca Vacchi Gianluca Vacchi, figlia di 5 mesi operata per palatoschisi/ 'La sua forza...' La piccola Blu Jerusalema, la figlia di Gianluca Vacchi e della compagna Sharon Fonseca , nata a fine ottebre, è stata operata a soli cinque per palatoschisi congenita. Pur essendo così piccola, ha affrontato conforza e coraggio la grande ...

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, matrimonio saltato: 'C'è un terzo incomodo' Operata la figlia di Gianluca Vacchi. 'Giorni difficili': come sta Blu Jerusalema, 5 mesi Pubblicato il 16 - 04 - 2021 alle ore 08:56. Ultima modifica il 16 - 04 - 2021 alle ore 08:56 /

Gianluca Vacchi, l'operazione della figlia: "Esperienza molto provante" Gianluca Vacchi figlia operata. Gianluca Vacchi ha annunciato via social che sua figlia, la piccola Blu Jerusalema, è stata operata a causa di palatoschisi congenita, una malformazione del palato con ...

Gianluca Vacchi, la figlia operata per una malformazione: «Vederla soffrire è stato molto provante» Gianluca Vacchi, dopo l'operazione della figlia per una malformazione congenita, ha rivelato tutto il suo dolore: ecco cosa ha detto.

