Game of Games di Simona Ventura sorpassata da Brignano: la decisione (Di venerdì 16 aprile 2021) Cattive notizie per Game of Games di Simona Ventura, scalzata dallo show di Brignano: la decisione della Rai Dopo il successo iniziale delle prime puntate di "Game of Games", programma…

Ultime Notizie dalla rete : Game Games Game of Games di Simona Ventura cambia giorno di programmazione su Rai2 per gli ascolti Non c'è pace per Simona Ventura : il suo Game of Games dovrà cambiare giorno di programmazione per via degli ascolti poco soddisfacenti delle prima settimane, complice anche una collocazione un po' infelice in palinsesto. Il game show nato ...

Simona Ventura, arriva la decisione della Rai. Per la conduttrice momento nero Niente da fare, il programma non decolla. Anzi. 'Game of Games' è calato ancora nella terza puntata e a questo punto la situazione per Simona Ventura si è fatta davvero difficile. In molti attendevano il ritorno di una delle conduttrici più seguite ...

Simona Ventura, non trattiene l’entusiasmo: cosa è successo? Simona Ventura, reduce dal successo di Game of Games, ha colpito tutto il suo pubblico con una reazione inaspettata. Cos'ha fatto?

Simona Ventura torna in tv con Game of Games – Gioco Loco: ecco di cosa si tratta Ieri sera è andata in onda su Rai Due la prima puntata di Game of Games - Gioco Loco, il nuovo programma condotto da Simona Ventura. La Ventura ...

