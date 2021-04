Fabrizio Corona Esce Dal carcere! Per Quanto Durerà la Libertà? (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo settimane di tensione, Fabrizio Corona torna a casa. Il Tribunale ha accolto le questioni sollevate dalla difesa, permettendo all’ex re dei paparazzi di continuare a scontare la sua pena ai domiciliari. Ecco i dettagli! Fabrizio Corona è uscito dal carcere di Monza ed è tornato ai domiciliari. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento, con cui nelle scorse settimane il detenuto era tornano in carcere in attesa della decisione della Cassazione. La difesa infatti aveva fatto ricorso contro il provvedimento del rientro in prigione di Fabrizio, sollevando le questioni dello stato di salute mentale dell’ex paparazzo e la sua necessità di proseguire il percorso di cure fuori dal carcere. Questioni accolte dai ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 16 aprile 2021) Dopo settimane di tensione,torna a casa. Il Tribunale ha accolto le questioni sollevate dalla difesa, permettendo all’ex re dei paparazzi di continuare a scontare la sua pena ai domiciliari. Ecco i dettagli!è uscito dal carcere di Monza ed è tornato ai domiciliari. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha infatti accolto la richiesta di sospensione dell’esecuzione del provvedimento, con cui nelle scorse settimane il detenuto era tornano in carcere in attesa della decisione della Cassazione. La difesa infatti aveva fatto ricorso contro il provvedimento del rientro in prigione di, sollevando le questioni dello stato di salute mentale dell’ex paparazzo e la sua necessità di proseguire il percorso di cure fuori dal carcere. Questioni accolte dai ...

