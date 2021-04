Draghi e le riaperture | «Preso un rischio ragionato Spostamenti tra regioni di colori diversi con un pass»|Cos’è e come ottenerlo

Advertising

fattoquotidiano : 400 MORTI AL GIORNO E VOGLIONO RIAPRIRE L’unica certezza è che nella cabina di regia presieduta oggi dal premier M… - SkyTG24 : La conferenza stampa del premier #Draghi su #riaperture e restrizioni: - DSantanche : Signori del #governo, presidente #Draghi, ministro #Speranza, guardate questa ristoratrice. Questa ristoratrice è l… - ilarysotgiu1 : RT @_GrayDorian: Pare che alla notizia delle progressive #riaperture Ricciardi e Galli si siano incatenati alle transenne di fronte a Monte… - MMastrantuono : RT @EnricoLetta: La road map delle riaperture in sicurezza annunciata da #Draghi e #Speranza va nella direzione giusta. Tutti dovremo tener… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi riaperture

Premier: 'Si può guardare al futuro con un prudente ottimismo e ...Il capo del governo: "La campagna di vaccinazione va bene, con tante sorprese positive e qualcuna negativa e questo è stato fondamentale per prendere le decisioni sulle". - -Dal 26 aprile, quindi è prevista la riapertura di ristoranti a pranzo e cena, teatri e cinema all'aperto; sarà consentita anche l' attività fisica all'esterno. Per quanto riguarda le attività in cinem ...Calcetto, basket e gli altri sport all’aperto ok già dal 26 aprile, ma solo in zona gialla. Dal 15 maggio via libera alle palestre, a giugno alle palestre Lo sport in Italia si prepara a vivere una se ...