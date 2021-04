Cyberpunk 2077 avrà parecchi problemi ma ha avuto uno dei lanci di maggior successo della storia per un RPG (Di venerdì 16 aprile 2021) Grazie in parte al successo del lancio di Cyberpunk 2077 a dicembre, CD Projekt Red ha avuto un anno enorme nel 2020 in termini di entrate e profitti. Prima del report sugli utili definitivo della società del 22 aprile, CDPR ha rivelato quanti soldi ha guadagnato durante il suo anno finanziario 2020. CD Projekt Red ha incassato 2,139 miliardi di PLN ($562,5 milioni) di entrate e 1,154 miliardi di PLN ($ 303,5 milioni) di utile netto. La società ha affermato che questi numeri saranno confermati e pubblicati nel report della prossima settimana. Questi risultati dimostrano quanto impatto abbia avuto Cyberpunk 2077 sui profitti di CD Projekt Red. Per fare un confronto, CD Projekt Red ha guadagnato 521 milioni di PLN per ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021) Grazie in parte aldelo dia dicembre, CD Projekt Red haun anno enorme nel 2020 in termini di entrate e profitti. Prima del report sugli utili definitivosocietà del 22 aprile, CDPR ha rivelato quanti soldi ha guadagnato durante il suo anno finanziario 2020. CD Projekt Red ha incassato 2,139 miliardi di PLN ($562,5 milioni) di entrate e 1,154 miliardi di PLN ($ 303,5 milioni) di utile netto. La società ha affermato che questi numeri saranno confermati e pubblicati nel reportprossima settimana. Questi risultati dimostrano quanto impatto abbiasui profitti di CD Projekt Red. Per fare un confronto, CD Projekt Red ha guadagnato 521 milioni di PLN per ...

Ultime Notizie dalla rete : Cyberpunk 2077 Cyberpunk 2077: i dataminer scoprono le descrizioni di alcune missioni non presenti nel gioco Un dataminer di Cyberpunk 2077 ha raccolto informazioni su numerose missioni inedite che potrebbero far pensare ad un futuro DLC gratuito. L'ultima grande patch per Cyberpunk 2077 è stata pubblicata alla fine del ...

Cyberpunk 2077: pubblicata la nuova patch 1.21 per risolvere alcuni problemi dell'ultimo aggiornamento A distanza di sole due settimane dalla patch 1.2 di Cyberpunk 2077 , il gioco si aggiorna nuovamente con la patch 1.21. La nuova versione va a migliorare la stabilità del gioco e risolve alcuni problemi apparsi dopo la precedente versione. L'hotfix ...

Cyberpunk 2077 avrà parecchi problemi ma ha avuto uno dei lanci di maggior successo della storia per un RPG Grazie in parte al successo del lancio di Cyberpunk 2077 a dicembre, CD Projekt Red ha avuto un anno enorme nel 2020 in termini di entrate e profitti. Prima del report sugli utili definitivo della soc ...

Cyberpunk 2077: update 1.2 contiene nuove missioni, suggerisce un DLC per Pacifica Cyberpunk 2077 si evolverà in un modo o nell'altro L'update 1.2 di Cyberpunk 2077 si è occupato di introdurre all'interno dell'avventura di CD Projekt RED tutta una serie di correzioni per i bug del g ...

