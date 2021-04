Covid | Vissani | ' vado anch' io a cucinare di fronte a villa Draghi per chiedere indietro la vita' **

(Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr. (Adnkronos) - “Se mi chiamano, certo chee io”. Gianfrancodice all'Adnkronos che aderirà alla protesta pacifica dei ristoratori umbri, che vogliono organizzare un pranzo dialladi Marioa Città della Pieve, dove il premier si ritira nei fine settimana. “Per farci ascoltare - spiega - Perla nostra”. “Mi sembra il deserto del Sahara – prosegue lo chef che proprio in Umbria, a Baschi, ha la sua Casa– e dopo 13 mesi ci devono dare delle risposte e aiuti veri. Laè una sola e il governo deve riaccendere una fiamma che si sta ormai spegnendo”. “Lase ne va, non soltanto nella ristorazione, ma ...

Advertising

TV7Benevento : Covid: Vissani, ‘ristoranti aperti la sera? Se non si apre adesso, chiude l'Italia’... - Giuggio72684862 : RT @rotre54: - rotre54 : - gred_vet : @RaffaelloLupi @GuidoCrosetto Che Corradino #Mineo ci abbia visto giusto è confermato dall'ondata di improperi che… - gred_vet : @durezzadelviver Che Corradino #Mineo ci abbia visto giusto è confermato dall'ondata di improperi che ha sollevato.… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid Vissani

Gianfrancocommenta positivamente con l'Adnkronos l'ipotesi di un allentamento di misure, divieti e restrizioni antiper il settore della ristorazione. "Me lo auguro, per un settore in ..."Sarebbe assurdo se queste sulla riapertura serale fossero soltanto voci " dice ancora" anche di fronte alla decisione di aprire lo Stadio Olimpico per gli Europei di calcio, consentendo l'...“Qui se non si danno una mossa scoppia la rivoluzione – spiega Vissani – Il governo ha sottovalutato la disperazione del settore. Si sta scherzando con il fuoco, la disperazione ormai è più pericolosa ...«In Italia è importante riaprire la sera, anche in vista della stagione estiva ed è inoltre importante arrivare ad avere dei buoni numeri di vaccinati». Lo dice ...