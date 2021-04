Cittadinanza a Zaki: Draghi sceglie il metodo Ponzio Pilato (Di venerdì 16 aprile 2021) Se Mario Draghi non ha avuto remora nel definire Erdogan un dittatore, scatenando le reazioni pesanti della Turchia nei nostri confronti, con il caso Patrick Zaki ha preferito lavarsi le mani e "... Leggi su globalist (Di venerdì 16 aprile 2021) Se Marionon ha avuto remora nel definire Erdogan un dittatore, scatenando le reazioni pesanti della Turchia nei nostri confronti, con il caso Patrickha preferito lavarsi le mani e "...

Ultime Notizie dalla rete : Cittadinanza Zaki Cittadinanza a Zaki: Draghi sceglie il metodo Ponzio Pilato E' "una doccia fredda che ha lasciato tutti noi perplessi", continua Noury, dicendo che solo 48 ore dopo che la mozione per la cittadinanza a Zaki è passata al voto del Senato le parole di Draghi "...

Zaki, Draghi sulla cittadinanza: 'Un'iniziativa parlamentare, il governo non è coinvolto'. La protesta di Amnesty e di diversi parlamentari ... primo firmatario dell'ordine del giorno: 'Il voto del Senato 'impegna il Governo ad avviare tempestivamente le necessarie verifiche al fine di conferire a Patrick Zaki la cittadinanza italianà. Così ...

I verdi attaccano Draghi su Zaki: "Sono più importanti gli affari?" Il coordinatore nazionale dei Verdi critica la risposta del premier che ha svicolato sulla cittadinanza allo studente in carcere ...

Cittadinanza a Zaki: Draghi sceglie il metodo Ponzio Pilato Se Mario Draghi non ha avuto remora nel definire Erdogan un dittatore, scatenando le reazioni pesanti della Turchia nei nostri confronti, con il caso Patrick Zaki ha preferito lavarsi le mani e "scari ...

