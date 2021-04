Chicago | un poliziotto ha sparato e ucciso un tredicenne

(Di venerdì 16 aprile 2021) Aun agente della polizia haal petto eun. Dopo la diffusione delle immagini dell’omicidio scoppiano le proteste Un ragazzino di tredici anni è statoda unche gli haal petto. E’ successo alo scorso 29 marzo. L’omicidio è stato ripreso dalle telecamere della polizia, le immagini divulgate hanno creato molta indignazione e tensione. A perdere la vita è stato Adam Toledo, un ragazzino ispanico che alla vista dei poliziotti si era messo in fuga in un vicolo. Autore del delitto è invece l’agente trentaquattrenne Eric Stillman. Leggi anche -> Afroamericanodalla polizia a Minneapolis: scontri e proteste Il video che incrimina il ...

Astutamente4 : Si giustifica il poliziotto che ha sparato, uccidendolo,un tredicenne disarmato a #Chicago: 'Era nero'. #Minneapolis -

spara a 13enne disarmato: le immagini del momento dello sparo Adam Toledo, secondo la polizia di, era in compagnia di Ruben Roman , ragazzo di 21 anni che secondo la versione ...16/04/2021 - 07:29 La polizia di, giovedì, ha reso pubbliche le immagini riprese dalla "bodycam" delche a, due settimane fa, ha ucciso un 13enne di colore. Il video della telecamera di Eric Stillman, questo il nome dell'agente 34enne, lo mostra, dopo essere sceso dalla sua auto di ...Tensione alle stelle a Chicago, dove la polizia ha pubblicato il video in cui un agente ha sparato un colpo di pistola al tredicenne Adam Toledo uccidendolo. Nel video, di pochi secondi, si vede il po ...Il Civilian Office of Police Accountability ha diffuso il filmato che mostra il momento in cui un agente spara al 13enne ispanico Adam Toledo, ucciso la scorsa settimana a Chicago. Le immagini, molto ...