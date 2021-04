Chicago | polizia diffonde video uccisione di un 13enne ispanico | proteste in città

Advertising

giornaleradiofm : Usa, video mostra agente sparare a 13enne che alza le mani: (ANSA) - WASHINGTON, 15 APR - Tensione alle stelle a Ch… - maffezzoli : RT @emilianobos: Un 13enne ucciso dalla #polizia a #Chicago Dal video sembra che abbia le mani alzate e non impugni alcuna arma quando #po… - emilianobos : Un 13enne ucciso dalla #polizia a #Chicago Dal video sembra che abbia le mani alzate e non impugni alcuna arma qua… - annaguaita : Mani alzate, niente armi, eppure il poliziotto gli spara. La polizia di Chicago pubblica il video dell'uccisione de… - SoloCristy : RT @marcocongiu: Adam Toledo, 13 anni. Un attimo prima che un agente di polizia di Chicago gli spari al petto, uccidendolo, dopo un insegui… -

Ultime Notizie dalla rete : Chicago polizia

Rai News

L'episodio è avvenuto giovedì 8 aprile alla Moline High School, una scuola vicino a(Illinois, Usa). Dopo la condivisione in rete delle immagini, laha avviato delle ...... avvenuta pochi giorni fa negli Stati Uniti, all'istituto di Moline, 200 chilometri da, in ... Il video, condiviso sui social e divenuto in breve tempo virale, è finito nelle mani della...WASHINGTON, 15 APR - Tensione alle stelle a Chicago, dove la polizia ha pubblicato il video in cui un agente ha sparato un colpo di pistola al tredicenne Adam Toledo uccidendolo. Nel video, di pochi s ...La sindaca di Chicago, Lori Lightfoot, ha lanciato un appello alla calma, definendo il video "atroce e straziante" ...