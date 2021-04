Battlefield 6 | lo shooter non arriver su PS4 e Xbox One?

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 16 aprile 2021) Un leaker ha ipotizzato di recente che6 potrebbe non approdare su PS4 e, scopriamo insieme perché In queste ultime lunghe settimane e interminabili mesi non sono certo mancate le fughe di notizie e le voci su6. Dei tanti, molti presunti dettagli sullo sparatutto che sono emersi, quello che non ha sorpreso nessuno era quello che riportava che il titolo sarebbe stato rilasciato come progetto cross-gen. gioco. In base ai vecchi rumor, le versioni PS4 edi6 avrebbero dovuto essere gestite da un team separato e dedicato all’interno di DICE, ma, stando all’ultima voce, sembra che ciò potrebbe non accadere. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.6: ...