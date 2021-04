Astro's Playroom per PS5 in un nuovo documentario che svela il passaggio da tech demo a gioco a tutti gli effetti (Di venerdì 16 aprile 2021) Astro's Playroom ha ricevuto un documentario dedicato alla sua realizzazione. Il canale YouTube NoClip ha pubblicato un video dedicato a Astro's Playroom, in cui gli sviluppatori parlano di come si è evoluto da una demo tecnologica per PS5 a un gioco vero e proprio. Il documentario si chiama "Astro's Playroom: From PS5 tech demo to PlayStation Nostalgia Trip" e al suo interno NoClip intervista Nicolas Doucet, il direttore creativo del titolo per parlare di come è nato il gioco e di come si è evoluto dall'originale concept. Doucet parla di come Team Asobi abbia iniziato come un piccolo team di ricerca che stava sperimentando con dei concept per la fotocamera di PS4. Il ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 16 aprile 2021)'sha ricevuto undedicato alla sua realizzazione. Il canale YouTube NoClip ha pubblicato un video dedicato a's, in cui gli sviluppatori parlano di come si è evoluto da unatecnologica per PS5 a unvero e proprio. Ilsi chiama "'s: From PS5to PlayStation Nostalgia Trip" e al suo interno NoClip intervista Nicolas Doucet, il direttore creativo del titolo per parlare di come è nato ile di come si è evoluto dall'originale concept. Doucet parla di come Team Asobi abbia iniziato come un piccolo team di ricerca che stava sperimentando con dei concept per la fotocamera di PS4. Il ...

Ultime Notizie dalla rete : Astro Playroom Sony Japan Studio è la fine? La riorganizzazione è avvenuta ma è sembrata quasi un esodo Japan Studio sarà ricentrato nel Team ASOBI, il team creativo dietro Astro's Playroom. Inoltre, i ruoli di produzione esterna, localizzazione e gestione IP dei titoli Japan Studio saranno concentrati ...

BAFTA: i videogiochi vincitori dell'edizione 2021 Astro's Playroom , a tutto il team di sviluppo (SIE Japan Studio/Sony Interactive Entertainment Europe) Ghost of Tsushima , al Rev. Dr. Bradley D. Meyer (Sucker Punch Productions/Sony Interactive ...

PS5, Astro's Playroom: video documentario ci racconta come è divenuto un gioco Astro's Playroom, il gioco gratis di PS5, è diventato un vero gioco completo, ma come ha fatto? Ecco un video documentario che lo spiega.. Il canale YouTube NoClip ha rilasciato un nuovo video ...

PlayStation 5: un controller vocale in arrivo da parte di Sony? Nelle ultime tre generazioni di console Sony ha sperimentato dal punto di vista delle periferiche di controllo hardware, sixaxis con PlayStation 3, touch e uscita audio incorporata nel pad per PlaySta ...

