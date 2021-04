Addio Helen McCrory, attrice dal talento totale (Di venerdì 16 aprile 2021) Si è spenta a soli 52 anni l’attrice britannica Helen McCrory, stroncata dopo una lunga lotta contro il cancro. Ad annunciarlo suo marito, l’attore Damian Lewis È dalle parole, poche ma significative, di suo marito, che capiamo di “che pasta” fosse fatta Helen McCrory: “È morta come ha vissuto. Senza paura“. Senza paura. Helen era così. Viveva così. Sempre. Un ruolo che non ha mai abbandonato, che ha portato con sé in tutte le grandi interpretazioni. Lo era con una chioma corvina, cinta da ciocche biondo cenere, quella di Narcissa Black nella fortunata saga di Harry Potter. Lo era nell’interpretazione dell’energica Cherie Blair, moglie del Primo Ministro Tony, sia nella pellicola The Queen che ne I due Presidenti. Ma era Helen soprattutto quando indossava i ... Leggi su zon (Di venerdì 16 aprile 2021) Si è spenta a soli 52 anni l’britannica, stroncata dopo una lunga lotta contro il cancro. Ad annunciarlo suo marito, l’attore Damian Lewis È dalle parole, poche ma significative, di suo marito, che capiamo di “che pasta” fosse fatta: “È morta come ha vissuto. Senza paura“. Senza paura.era così. Viveva così. Sempre. Un ruolo che non ha mai abbandonato, che ha portato con sé in tutte le grandi interpretazioni. Lo era con una chioma corvina, cinta da ciocche biondo cenere, quella di Narcissa Black nella fortunata saga di Harry Potter. Lo era nell’interpretazione dell’energica Cherie Blair, moglie del Primo Ministro Tony, sia nella pellicola The Queen che ne I due Presidenti. Ma erasoprattutto quando indossava i ...

