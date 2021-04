Addio a Helen McCrory: morta l’attrice di Peaky Blinders (Di venerdì 16 aprile 2021) Il mondo dello spettacolo perde oggi un gran talento: l’attrice Helen McCrory è deceduta a causa di un tumore all’età di cinquantadue anni Helen McCrory si è spenta all’età di cinquantadue anni dopo aver perso la sua battaglia con il cancro. Le condizioni di salute dell’attrice non erano mai state rese pubbliche. A riportare la notizia il marito Damian Lewis, anche lui attore, che ha annunciato sul proprio account Twitter la triste notizia: pic.twitter.com/gSx8ib9PY9 — Damian Lewis (@lewis damian) April 16, 2021 Ho il cuore a pezzi nell’annunciare che dopo aver combattuto un’eroica battaglia col cancro, la bellissima e forte Helen McCrory è morta in pace nella nostra casa, circondata dall’amore di amici e familiari. È ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 16 aprile 2021) Il mondo dello spettacolo perde oggi un gran talento:è deceduta a causa di un tumore all’età di cinquantadue annisi è spenta all’età di cinquantadue anni dopo aver perso la sua battaglia con il cancro. Le condizioni di salute delnon erano mai state rese pubbliche. A riportare la notizia il marito Damian Lewis, anche lui attore, che ha annunciato sul proprio account Twitter la triste notizia: pic.twitter.com/gSx8ib9PY9 — Damian Lewis (@lewis damian) April 16, 2021 Ho il cuore a pezzi nell’annunciare che dopo aver combattuto un’eroica battaglia col cancro, la bellissima e fortein pace nella nostra casa, circondata dall’amore di amici e familiari. È ...

Advertising

adk8rr_ : RT @LadyLokiEvans: Addio ad Helen McCrory . Conosciuta principalmente per l'interpretazione di Narcissa Malfoy nella saga di Harry Potter.… - parkjunheeyk : RT @adoringcinema: è stata un'attrice pazzesca e talentuosa come poche, mi dispiace veramente tanto ?? addio Helen McCrory ?? - ProudSelenatorC : RT @annhoxx: diciamo addio a helen mccrory. la nostra narcissa malfoy, la nostra polly gray. fa male. - samiemint : RT @adoringcinema: è stata un'attrice pazzesca e talentuosa come poche, mi dispiace veramente tanto ?? addio Helen McCrory ?? - pamInParis00 : Questa notizia mi ha spezzata. Ora non so se guarderò Peaky Blinders se non con un pizzico di nostalgia. Addio Hele… -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Helen Morta Helen McCrory, addio all'attrice star di Harry Potter e Peaky Blinders. Aveva 52 anni 'Con il cuore a pezzi devo annunciare che dopo un'eroica battaglia contro il cancro, la bella e straordinaria donna che è Helen McCrory è morta in pace a casa, circondata da un'ondata di affetto da ...

Helen McCrory: addio all'attrice di Harry Potter e Peaky Blinders Il marito Damian Lewis nel suo messaggio d'addio ha scritto: "Mi si spezza il cuore nell'annunciare che dopo un'eroica battaglia con il cancro, la donna meravigliosa e potente che è Helen McCrory è ...

Addio a Helen McCrory, indimenticabile in Harry Potter e Peaky Blinders Si è spenta oggi all'età di 52 anni l'attrice britannica Helen McCrory, a causa del cancro. A darne l'annuncio è stato il marito Damian Lewis, anch'egli attore, con un commovente post diffuso sui soci ...

Helen McCrory, morta a 52 anni l’attrice di Peaky Blinders ed Harry Potter Addio all'attrice britannica Helen McCrory, mortaa causa del cancro. Ad annunciarne la dipartita è stato il marito, l'attore Damian Lewis, su twi ...

'Con il cuore a pezzi devo annunciare che dopo un'eroica battaglia contro il cancro, la bella e straordinaria donna che èMcCrory è morta in pace a casa, circondata da un'ondata di affetto da ...Il marito Damian Lewis nel suo messaggio d'ha scritto: "Mi si spezza il cuore nell'annunciare che dopo un'eroica battaglia con il cancro, la donna meravigliosa e potente che èMcCrory è ...Si è spenta oggi all'età di 52 anni l'attrice britannica Helen McCrory, a causa del cancro. A darne l'annuncio è stato il marito Damian Lewis, anch'egli attore, con un commovente post diffuso sui soci ...Addio all'attrice britannica Helen McCrory, mortaa causa del cancro. Ad annunciarne la dipartita è stato il marito, l'attore Damian Lewis, su twi ...