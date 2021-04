Viaggi di nozze al Sud | i paesi che non ti aspetti | Oman | Tanzania | Sudafrica

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 15 aprile 2021) In teoria ce n’è uno solo nella vita, in pratica alcuni ne hanno fatto una vera e propria collezione. Parliamo deidi, quella luna di miele che si mette in mezzo tra il matrimonio e l’inizio del rapporto – che si spera duri per sempre – tra due persone. Se fino a mezzo secolo fa si faceva rigorosamente in Italia, toccando le città più belle come Venezia, Roma, Milano o arrivando, per i coraggiosi, fino alla Costiera Amalfitana oggi si vuole andare sempre più lontano. Il richiamo delle calde spiagge polinesiane, la voglia di avventura nell’immancabile on the road negli Stati Uniti oppure le atmosfere straordinarie di. Sono proprio loro, idel sud del mondo, ad aver scalzato le mete tradizionali del turismo matrimoniale ed essersi imposti ...