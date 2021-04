Viabilità Roma Regione Lazio del 15-04-2021 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 aprile 2021)DEL 15 APRILEORE 13:20 FEDERICO MONTI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE LA CIRCONE SI PRESENTA IN GRAN PARTE SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E ARDEATINA; RALLENTAMENTI INVECE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO E LO SVINCOLO PER LA SALARIA IN DIREZIONE EST; SI RALLENTA POI SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI; INFINE, CODE SULLA PRENESTINA TRA VIA DELL’ACQUA VERGINE E COLLE PRENESTINO NEI DUE SENSI; PER QUANTO RIGUARDA LE OPERE CON IMPATTO SULLA VIABILITA’, RICORDIAMO CHE SONO ATTIVI I LAVORI PAVIMENTAZIONE SULLA REGIONALE 155 DI FIUGGI. PER CHI È DIRETTO A ...