"Vaccini come Astrazeneca e Johnson&Johnson non adatti ai richiami futuri" (Di giovedì 15 aprile 2021) “Dobbiamo continuare a usare i Vaccini Astrazeneca e Johnson & Johnson, perché ne abbiamo bisogno, occorre vaccinare il più possibile. Fa bene l’Europa a usarli al di sopra dei 60 anni, come sta avvenendo. Non sarà l’Ema a introdurre soglie di età, lo faranno i governi”. Lo dice al Manifesto l’immunologo Sergio Abrignani, ordinario di Patologia all’università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico, avvertendo però che in futuro i Vaccini adenovirali “non giocheranno un ruolo importante nella lotta al Covid, perché l’organismo si immunizza anche rispetto allo stesso adenovirus, neutralizzando il vaccino stesso. Non sono adatti per i richiami che serviranno dopo l’attuale campagna vaccinale”. “Potrei sbagliarmi - prosegue Abrignani - ma credo che l’uso del vaccino ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 15 aprile 2021) “Dobbiamo continuare a usare ie Johnson & Johnson, perché ne abbiamo bisogno, occorre vaccinare il più possibile. Fa bene l’Europa a usarli al di sopra dei 60 anni,sta avvenendo. Non sarà l’Ema a introdurre soglie di età, lo faranno i governi”. Lo dice al Manifesto l’immunologo Sergio Abrignani, ordinario di Patologia all’università di Milano e membro del Comitato tecnico scientifico, avvertendo però che in futuro iadenovirali “non giocheranno un ruolo importante nella lotta al Covid, perché l’organismo si immunizza anche rispetto allo stesso adenovirus, neutralizzando il vaccino stesso. Non sonoper iche serviranno dopo l’attuale campagna vaccinale”. “Potrei sbagliarmi - prosegue Abrignani - ma credo che l’uso del vaccino ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini come Afghanistan variante Saigon: a maggio riparte la guerra. Regioni e Governatori, tra gaffe e incapacità Liguria, Giovanni Toti, quello delle scuole da riaprire per prime come vezzo elitario della ... magari in scatoloni vuoti perché erano vaccini fantasma. E infine la Lombardia di Attilio Fontana, ...

'Vaccini come Astrazeneca e Johnson&Johnson non adatti ai richiami futuri' E queste possono venire dai vaccini a Rna, come Pfizer e Moderna, o a base di proteine ricombinanti, come Novavax. Oggi è facile accusare l'Ue, che avrebbe 'puntato' su AstraZeneca e Johnson & ...

Coronavirus: Grecia, via la quarantena all'arrivo se vaccinati La Grecia fa un passo avanti verso la riapertura del turismo abolendo l'obbligo di quarantena per i visitatori in arrivo da oltre 30 Paesi a patto che siano vaccinati contro il coronavirus o siano ris ...

"Vaccini come Astrazeneca e Johnson&Johnson non adatti ai richiami futuri" Sergio Abrignani (Cts): "Ora dobbiamo continuare a usarli, ma poi l'organismo si immunizza anche all'adenovirus" ...

