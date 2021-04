Treno deragliato: pm Milano chiede processo per 9, anche Rfi (Di giovedì 15 aprile 2021) I pm di Milano Maura Ripamonti e Leonardo Lesti hanno ribadito in udienza preliminare la richiesta di processo a carico di 9 persone, tra cui Maurizio Gentile, ex ad di Rete ferroviaria italiana e ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 15 aprile 2021) I pm diMaura Ripamonti e Leonardo Lesti hanno ribadito in udienza preliminare la richiesta dia carico di 9 persone, tra cui Maurizio Gentile, ex ad di Rete ferroviaria italiana e ...

Treno deragliato a Pioltello, chiesto processo per manager e dipendenti Rfi e per la società: "Scarsa manutenzione" Udienza preliminare in corso per il disastro ferroviario del 25 gennaio 2018 in cui morirono tre persone e molte decine rimasero ferite. La procura ribadisce ...

