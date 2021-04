“Taranto: Scuolabus Zero Emissioni”, un progetto per migliorare il trasporto scolastico (Di giovedì 15 aprile 2021) L’amministrazione Melucci ha avanzato una propria proposta, in ragione del finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per la realizzazione e implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, attuando una progettazione di un piano degli spostamenti casa-scuola che vada incontro alle numerose richieste pervenute da parte dei cittadini residenti nei quartieri periferici della città attraverso un’attenta valutazione degli spostamenti sistematici e all’utilizzo di mezzi alternativi alle autovetture private, che favoriscano un minor impatto ambientale con mezzi di trasporto ibridi o elettrici. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12 Febbraio 2021, presentata dagli assessori Deborah Cinquepalmi e Gianni Cataldino, è stato ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 15 aprile 2021) L’amministrazione Melucci ha avanzato una propria proposta, in ragione del finanziamento del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, per la realizzazione e implementazione del servizio diper i bambini della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, attuando una progettazione di un piano degli spostamenti casa-scuola che vada incontro alle numerose richieste pervenute da parte dei cittadini residenti nei quartieri periferici della città attraverso un’attenta valutazione degli spostamenti sistematici e all’utilizzo di mezzi alternativi alle autovetture private, che favoriscano un minor impatto ambientale con mezzi diibridi o elettrici. Con deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 12 Febbraio 2021, presentata dagli assessori Deborah Cinquepalmi e Gianni Cataldino, è stato ...

