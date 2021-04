Soggetti fragili Strada tortuosa per vaccinarsi (Di giovedì 15 aprile 2021) Vaccini. Nonostante gli sforzi della Regione, la confusione regna sovrana. Dopo i ritardi con gli over 80, persone inviate ai centri vaccinali distanti centinaia di chilometri da casa, anche per i ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Vaccini. Nonostante gli sforzi della Regione, la confusione regna sovrana. Dopo i ritardi con gli over 80, persone inviate ai centri vaccinali distanti centinaia di chilometri da casa, anche per i ...

Soggetti fragili Strada tortuosa per vaccinarsi "Nei giorni scorsi - afferma Giuseppe Oliva della Cisl territoriale - è stata aperta la prenotazione dei fragili, ma come purtroppo è spesso avvenuto nel corso della campagna di vaccinazione, una ...

