Sileri: "Riaperture da maggio in base ai dati" (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - "Possiamo programmare Riaperture dai primi di maggio", sulla base dei dati chiave che fotografano l'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. In primis, il carico sui servizi ospedalieri. Lo conferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. "Il primo parametro da valutare è quello delle ospedalizzazioni", ricorda, e "i dati mostrano un progressivo, seppur lento, miglioramento nei ricoveri per Covid. Questo è dovuto alle restrizioni maggiori durante le precedenti settimane, ma c'è anche la variabile della vaccinazione. Questa combinazione di chiusura e di progressione della vaccinazione sta influendo sui dati delle ospedalizzazioni e ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) (Adnkronos) - "Possiamo programmaredai primi di", sulladeichiave che fotografano l'andamento dell'epidemia di Covid-19 in Italia. In primis, il carico sui servizi ospedalieri. Lo conferma il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L'Italia s'è desta' su Radio Cusano Campus. "Il primo parametro da valutare è quello delle ospedalizzazioni", ricorda, e "imostrano un progressivo, seppur lento, miglioramento nei ricoveri per Covid. Questo è dovuto alle restrizioniri durante le precedenti settimane, ma c'è anche la variabile della vaccinazione. Questa combinazione di chiusura e di progressione della vaccinazione sta influendo suidelle ospedalizzazioni e ...

Advertising

lifestyleblogit : Sileri: 'Riaperture da maggio in base ai dati' - - Italpress : Covid, Sileri “Dati migliorano, possibili riaperture a maggio” - IlFattoNisseno : Coronavirus, Sottosegretario Sileri: “Dati ospedalizzazioni in calo, riaperture a maggio” - AgenziaOpinione : RCC * CORONAVIRUS: SILERI (SOTTOSEGRETARIO SALUTE), « DATI OSPEDALIZZAZIONI IN CALO E DISCESA CONTINUERÀ CON L’AVAN… - giannettimarco : RT @leggoit: #14aprile #rassegnastampa #JohnsonandJohnson sospende la fornitura. Sileri: sì riaperture dal 1 maggio. Pepe: fondi europei, a… -