SailGP | via libera alle prove in acqua nonostante il Covid

(Di giovedì 15 aprile 2021)e la Bermuda Tourism Authority hanno lavorato a stretto contatto seguendo l’inasprimento dei protocolli-19: leinsono state concesse, viene scongiurato il rischio paventato da Sir Russell Coutts, chief executive della competizione di far saltare la tappa delle Bermuda.Ledi sicurezza inpossono aver luogo, assicura il comitato organizzativo.– scrivono in una nota – “ha chiesto esenzioni per continuare le sue operazioni a Cross Island e ledi sicurezza indurante i sette giorni di permanenza a casa del governo, e oggi queste esenzioni sono state concesse aper continuare a operare”.: viaagli ...

TSTARANTO : La macchina organizzativa comunale è al lavoro in previsione di SailGP - BlunoteWeb : #Taranto: Arriva il #SailGP, pulizia e restyling #pontilediViaGaribaldi - TSTARANTO : SailGP, l'anteprima della stagione in diretta streaming -

...la Danimarca sarà Nicolai Sehested A guidare la Spagna sarà Phil Robertson Le tappe Il2021 -... Purtroppo, non ci sarà alcuna imbarcazione italiana al, un vero peccato considerando la ......più grande di quello di svilire la Coppa in unqualsiasi. Ma, attenzione, sembra che anche Ernesto Bertarelli, vincitore della Coppa con Alinghi nel 2003 e 2007, sia stato folgorato sulla...Archiviata l'esperienza in America's Cup come timoniere di Luna Rossa nella storica finale contro Team New Zealand, James Spithill è già pronto per una nuova avventura, a bordo di uno dei catamarani F ...