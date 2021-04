Regioni, Covid: ipotesi parametro vaccini a 70% a over 80 in nuovo dl (Di giovedì 15 aprile 2021) Un tasso di copertura vaccinale di circa il 70% per gli over 80 e i fragili, da tenere in considerazione per i parametri che determineranno i nuovi profili di rischio nelle varie Regioni. E' questa ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 15 aprile 2021) Un tasso di copertura vaccinale di circa il 70% per gli80 e i fragili, da tenere in considerazione per i parametri che determineranno i nuovi profili di rischio nelle varie. E' questa ...

Ultime Notizie dalla rete : Regioni Covid Covid: Fontana, è arrivato il momento delle riaperture Queste, come spiegato dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, le proposte avanzate dalle Regioni al Cts nazionale e al Governo sul tema delle riaperture. "Personalmente - spiega il ...

Regioni, Covid: ipotesi parametro vaccini a 70% a over 80 in nuovo dl E' questa une delle ipotesi a cui sta lavorando un gruppo di coordinamento tra Regioni e Istituto Superiore di Sanità. Il provvedimento potrebbe essere proposto nel nuovo decreto del governo a maggio.

Covid, ultime news. Bollettino di oggi: 16.974 casi su 319.633 tamponi, 380 morti. LIVE Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, ultime news. Bollettino di oggi: 16.974 casi su 319.633 tamponi, 380 morti. LIVE ...

Messina, "open weekend" per Astrazeneca: esclusivamente alla fascia 60-79 anni Domani, sabato e domenica sarà possibile ricevere il vaccino AstraZeneca in alcuni centri vaccinali della provincia di Messina: un “open weekend” aperto ...

